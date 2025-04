A Toscana TV ha parlato l’ex portiere gigliato Gianluca Berti, che ha toccato vari temi commentando il pareggio per 2-2 della squadra di Palladino in casa del Milan.

“Sono due punti persi per la Fiorentina a San Siro, nel primo tempo abbiamo visto una squadra stellare, l’approccio è stato stratosferico. Dopo purtroppo c’è stato qualche errore in difesa e il Milan ha trovato il pareggio. Poi bisogna dire bravi a i due portieri perchè entrambe le squadre avrebbero potuto trovare la vittoria. Non sarà facile adesso sfidare le squadre che devono salvarsi. Mi preoccupa la gara di Firenze contro l’Empoli, una squadra che non gioca male anche se fatica a segnare. La Fiorentina è nettamente superiore, anche al Parma e al Venezia, tutto starà nell’atteggiamento della squadra”.

‘Col Celje farei giocare Terracciano, Martinelli deve andare a giocare’

“Champions League? Temo vada dimenticata, serve essere onesti, sarà difficile anche entrare in Europa League per la Fiorentina. Possiamo discutere di Lazio e Bologna, ma le squadra attualmente sopra in classifica hanno un organico superiore alla Fiorentina. Contro il Celje farei giocare Terracciano. La Fiorentina ha fatto due finali con lui in porta, e non si sono perse per colpa sua. In caso di semifinale rimetterei De Gea. Martinelli? Ottimo prospetto, può diventare un portiere importante ma deve giocare. Non può restare alla Fiorentina a fare una partita l’anno, l’avrei già mandato a giocare in inverno”.

‘Cataldi da confermare, De Gea ha trovato l’ambiente giusto'

“De Gea quest’anno è fantastico, ha trovato l’ambiente giusto. Dopo un anno di inattività qualche pensiero su di lui c’era. Veniva da una carriera importantissima, non si sapeva con quali motivazioni. È uno dei migliori del campionato. Ha dimostrato a tutti il suo valore ed è giusto che il suo contratto venga adeguato. La sua lettura della parata è incredibile, è sempre ben posizionato tra i pali. Cataldi dà grande sostanza e lo confermerei in viola. Fa un lavoro sporco che è fondamentale ed aiuta Fagioli”.