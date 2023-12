Primavera, Sampdoria-Fiorentina: si parte! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

10' Conclusione alta sopra la traversa di Tommaso Rubino dopo una buona percussione di Padilla Mendoza sempre sulla sinistra. Fiorentina che timidamente prova ad affacciarsi alla porta dei liguri.

9' Gira il pallone a metà campo la squadra di Galloppa, che per il momento è in attesa di trovare varchi per colpire la banda blucerchiata.

6' Spreca una punizione da buona posizione la Viola, con Ievoli che non riesce a gettare nel mezzo la sfera.

4' Ci prova la Fiorentina con un'azione di sfondamento sulla fascia destra. Chiude senza problemi la retroguardia blucerchiata.

1' Cacio d'inizio. Forza Viola!

Sampdoria-Fiorentina, la formazione iniziale: FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Comuzzo, Elia, Fortini; Biagetti, Ievoli, Amatucci; Rubino, Caprini, Padilla. Allenatore: Galloppa.

La Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa va in casa della Sampdoria alla ricerca di una vittoria in campionato dopo aver passato il turno in Coppa Italia battendo il Genoa pochi giorni fa. I viola, che non avranno il loro allenatore in panchina perché espulso per proteste nell’ultima gara al Viola Park contro il Sassuolo, sono attualmente penultimi a quota 7, mentre i blucerchiati allenati dal tecnico David Sassarini sono dodicesimi in graduatoria con il doppio dei punti dei gigliati. Serve quindi una risposta importante sul campo per provare a risalire una volta per tutte la classifica.

Fischio di inizio alle ore 14:30.