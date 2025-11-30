Fiorentinanews.com raggiunge i 30mila followers su Facebook! Seguici su tutti i social e rimani sempre aggiornato

​​

Redazione /

Se la Fiorentina al momento ha poco da festeggiare, un traguardo importante lo raggiunge Fiorentinanews.com, che su Facebook ha raggiunto i 30.000 followers! Un grazie a tutti per il supporto, sintomo che il nostro lavoro quotidiano viene sempre di più apprezzato. 

Grazie a tutti!

Ringraziandovi di nuovo, invitiamo tutti a seguirci su tutti i nostri social per rimanere costantemente aggiornati sul mondo Fiorentina. Oltre a Facebook, siamo presenti anche su Instagram, You Tube, Telegram, X, Bluesky. 

