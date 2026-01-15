VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera c’è stato il primo appuntamento con Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram -, appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa Fiorentina. Durante la trasmissione di ieri sera abbiamo commentato il momento che sta vivendo la Fiorentina di Paolo Vanoli dopo i convincenti, anche se rocamboleschi, pareggi contro Lazio e Milan, proiettandoci verso l’importante trasferta di Domenica pomeriggio contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori, con la straordinaria partecipazione dell’esperto ed intermediario di calciomercato Michele Fratini. Conduce il tutto Giulio Dispensieri.

