E sul tavolo di Fiorentina e Comune ecco che ricompare il Padovani. Un trasloco per evitare guai peggiori

Dove giocherà la Fiorentina dal prossimo anno? Gli accordi per il restyling dell'Artemio Franchi, firmato Arup, prevedono il trasloco per la prossima stagione.

Costi e tempi

Restare ancora a giocare allo stadio aumenterebbe costi e tempi di consegna, un doppio svantaggio che il sindaco di Firenze, Sara Funaro, vorrebbe evitare.

Riecco il Padovani

Ed ecco quindi che, scrive stamani il Corriere Fiorentino, lo stadio Padovani, di fronte al Franchi, potrebbe rappresentare la soluzione giusta in questo senso. L'impianto sarà restaurato con 10 milioni di soldi pubblici, ai quali ci sarebbe da aggiungerne circa 5 per portarlo ad avere una capienza di circa 18 mila posti, a norma dunque per le partite di Serie A.

Ma Commisso…

Commisso si è sempre detto non interessato al Padovani (troppo piccolo per i viola) e tantomeno a metterci soldi: per trovare questi cinque milioni resterebbe la strada del ‘naming rights’, ovvero quello di utilizzare uno sponsor per la denominazione. Una partita ancora tutta da giocare.