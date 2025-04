Come sottolineato nei giorni scorsi il terzino destro della Fiorentina Dodo, che ha sempre espresso la volontà di restare a lungo a Firenze, è ancora in attesa di un’offerta per il rinnovo del contratto da parte del club di Rocco Commisso, ma nel frattempo su lui è piombato l’interesse di una lunga lista di club europei. Uno su tutti il Barcellona di Flick, con il tecnico che ha contattato di persona il giocatore, che secondo quanto riportato quest’oggi da As fa veramente sul serio.

Il Barcellona non è l'unico club interessato: la lunga lista delle pretendenti per il brasiliano

Secondo quanto riportato dal periodico spagnolo il Blaugrana sono è alla ricerca di un esterno destro per la prossima stagione e ha sul taccuino due profili principali. Il numero uno è il brasiliano classe ’98 della Fiorentina, l’altro è Andrei Ratiu del Rayo Vallecano. Su Dodo però, come sottolineato, la concorrenza è tanta: oltre al Barcellona infatti anche Tottenham, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus hanno manifestato il loro interesse per lui.

La Fiorentina non vuole cederlo, ma il prezzo è chiaro per tutti

La dirigenza viola da parte sua ha già fatto qualche tentativo per il rinnovo, tentativi di fatto a vuoto, ma nelle prossime settimane si incontrerà con l’entourage per trovare una soluzione a questo caso scoppiato all’improvviso. Il quotidiano spagnolo, in chiusura, analizzando il prezzo del cartellino osserva che per convincere i viola servirà comunque un’offerta non inferiore ai 25 milioni di euro.