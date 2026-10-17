Vanoli non vuole rischiare con Atta: la miglior versione del francese dopo la sosta. Ranieri ai box, Gonçalves ancora...

Questo pomeriggio, come spesso accade a ridosso di un appuntamento ufficiale della Fiorentina di Paolo Vanoli, l'edizione odierna del Pentasport di Radio Bruno ha cercato di fare il punto in casa gigliata. Soprattutto si sono focalizzati su quei giocatori che stanno vivendo situazioni complicate in queste settimane. Il tutto dopo l'allenamento di rifinitura della squadra viola, andato in scena questa mattina a porte chiuse all'interno del Viola Park.

Le condizioni di Atta non migliorano: la miglior versione del francese arriverà dopo la sosta?

Il primo caso da tenere sotto osservazione è semnza ombra di dubbio quello di Arthur Atta. Il centrocampista francese non figurerà sicuramente tra i convocati viola in vista della sfida di domani contro il Como, e che difficilmente tornerà a farne parte anche per la trasferta della prossima settimana contro l'Inter, il mantra di Vanoli è ormai il solito: il tecnico lo sta facendo lavorare in modo personalizzato per riaverlo in campo al 110%. Servirà aspettare il passare del tempo e valutare giorno dopo giorno come il corpo del giocatore reagisce agli allenamenti. La volontà, e la speranza del club, e quello di averlo a disposizione per le partite prima della soste di Novembre, ma è chiaro che probabilmente la sua miglior versione la vedremo soltanto dopo quel periodo li.

Ranieri non partirà titolare: Vanoli preferisce dar spazio a Pongracic

Dopo le parole in conferenza stampa di Vanoli uno focus è stato fatto anche sulle condizioni di Luca Ranieri. Il difensore non sta ancora al meglio e non è scontato che venga convocato per la sfida di domani, o chiaramente nel caso in cui dovesse esserci non farebbe parte comunque della formazione titolare. Per questo motivo in difesa salgono le probabilità di rivedere Pongracic centrale dal primo minuto, con Viery preferito a sinistra al posto di Valdepenas: il brasiliano garantisce al tecnico maggior equilibrio del giovane spagnolo.

Goncalves non va oltre i trenta minuti

Dopo le voci che provengono dal Portogallo, che parlano di un fantasista in grande difficoltà dal suo arrivo in italia, è stato fatto anche un focus su Pedro Goncalves che da certezza sta diventando un vero e proprio caso. Nonostante le tre settimane di pausa il portoghese non garantisce piu di 30 minuti, e questo chiaramente influisce nella gestione che il tecnico ha di lui: ad oggi è ancora improbabile vederlo titolare, ed è quindi possibile un suo impiego soltanto a gara in corso.