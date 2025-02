Il commento in sala stampa di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che si sofferma a sua volta sugli episodi arbitrali: "Non era semplice perché abbiamo trovato la Fiorentina uguale a giovedì, avevano tanti uomini nella propria metà campo ma a differenza di giovedì siamo stati più veloci a muovere la palla, più bravi e a eccezione del rigore Sommer non è stato così impegnato.

Non abbiamo fatto il ritiro per alleggerire i ragazzi, gli ho detto di non ascoltare perché c’ero io a fare da garante per loro. Sono stati bravi e hanno messo in campo un’ottima prestazione, contro una squadra che è venuta a difendersi.

Tensione con la panchina viola? Loro erano arrabbiati com’è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen per un gol su angolo nato da un fuorigioco non fischiato. Non avevo capito cosa era successo, c’è stato un attimo di tensione ma è finito lì. Poi ho rivisto anche le immagini del rigore, non esiste mai, mai. E’ intervenuto il Var quando 7 giorni fa non lo ha fatto, impedendoci di vincere una partita. Capisco Palladino e la Fiorentina perché sul gol la palla era uscita, in quel caso non può intervenire il Var. e poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo, un rigore che non esiste. È la mia convinzione ma più lo rivedo e più penso che l’intervento del Var non ci doveva essere".