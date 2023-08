Intanto arriva l'esordio anche per Cabral: l'ex viola titolare nel successo del Benfica

E' arrivato l'esordio anche per Arthur Cabral nella serata di ieri, con la sua nuova maglia: quella del Benfica. La squadra di Lisbona ha battuto per 2-0 l'Estrela, riscattando il k.o. della prima giornata. A segno Tengstedt e Rafa Silva mentre per l'ex viola prima maglia da titolare.

Niente gol però per Cabral, che è uscito al 78' venendo anche ammonito.