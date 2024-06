Nicolas Spolli, ex difensore tra le tante di Catania, Chievo e Genoa, è intervenuto a TMW esprimendo un parere sui suoi connazionali argentini in forza alla Fiorentina e su un suo ex compagno di squadra ora in maglia viola, ovvero il portiere Pietro Terracciano: "Nico Gonzalez e Martinez Quarta per me sono due giocatori di livello. Giocano nella Nazionale campione del mondo in carica. Soprattutto Nico è un giocatore che non è facile trovare. E' duttile, ha tutto, è completo e secondo me può fare un altro salto".

“Beltran sta pagando un po' il pezzo che è stato pagato”

Sull'attaccante viola Lucas Beltran dichiara: "Io lo ritengo Beltran un giocatore forte. Lo vedevo al River e quando lo vedevi ti entrava dentro. Non è detto che quando arrivi in Italia fai bene subito. Questo è un altro campionato, un'altra lingua e le difese italiane sono più forti di quelle argentine. Ma oltre a questo penso che non sia stato un flop, i gol li ha fatti. Magari sta soffrendo un po' per il prezzo che è stato pagato ma a me è sempre piaciuto. Secondo me è un attaccante completo, può fare la prima punta, ma può giocare anche dietro la punta".

“Continuerei a puntare su Terracciano”

Sul portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, suo compagno di squadra in Serie A ai tempi del Catania, si esprime così: "Quando ero a Catania lui era un ragazzo. Penso si sia dimostrato un portiere all'altezza, sa giocare bene con i piedi che è una qualità richiesta nel calcio di oggi. Ha una grande fisicità e personalità. Io continuerei a puntare su di lui perchè è anche un bravo ragazzo".