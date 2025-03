L'ex calciatore Robert Acquafresca è intervenuto a Radio Serie A affrontando vari argomenti legati al massimo campionato italiano, dicendo la sua opinione anche sulla stagione della Fiorentina e del suo allenatore Raffaele Palladino con il quale condivise lo spogliatoio al Genoa:

“Palladino l’ho avuto come compagno. Quest’anno Raffa sta facendo ottime cose. Poteva anche essere un rischio prendere la panchina della Fiorentina perché è arrivato dopo un ciclo importante come quello di Italiano. Ha fatto 8 vittorie di fila ed è in alto in classifica, eppure è messo continuamente in discussione dalla stampa, questo genere di cose mi fa dubitare di questo tipo di calcio”.