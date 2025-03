La Fiorentina pensa al riscatto di Fagioli senza condizioni: il punto

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelli che sono i giocatori che potrebbero portare soldi liquidi nelle casse della Juventus. Diversi sono infatti i calciatori bianconeri in prestito altrove e che potrebbero essere riscattati: da Nicolussi Caviglia al Venezia alla coppia Rovella-Pellegrini alla Lazio.

Ma tra loro c'è anche Nicolò Fagioli, per il quale la Fiorentina ha l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione alle coppe europee, con la cifra fissata con i bianconeri che ammonta a 13,5 milioni di euro. Come scrive il quotidiano sportivo, però, il club viola starebbe pensando di riscattare Fagioli a prescindere, senza condizioni.