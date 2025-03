È il momento delle certezze: Fagioli è intoccabile, Gosens è micidiale. Palladino con il pilota automatico

Le ultime vittorie hanno reso certezze in casa Fiorentina e se potesse, adesso Palladino inserirebbe il pilota automatico per vedere in campo gli stessi principi di gioco e la solita mentalità vista nelle ultime uscite. Il nuovo vestito viola è a forma di 3-5-2, con alcuni interpreti che sono diventati ormai intoccabili.

La Gazzetta dello Sport ripassa la formazione tipo dei viola, soffermandosi in particolare su chi si è preso il posto e difficilmente lo lascerà. A partire dalla fascia sinistra dove Gosens è tornato ad essere micidiale dopo la parentesi più sacrificata nella difesa a quattro. Adesso sembra quello dei tempi dell'Atalanta e i numeri lo confermano. Dall'altra parte non può mancare Dodo.

E se in mezzo Mandragora e Cataldi sono in crescita costante, l'intoccabile in mezzo si chiama Nicolò Fagioli, che in appena qualche settimana a Firenze si è preso la scena e la maglia da titolare grazie alla sua qualità. E Palladino a lui non vuole rinunciare.