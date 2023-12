Un supplemento di investimento per la Fiorentina. Una buona valutazione potrebbe invogliare Commisso

Due giocatori in avanti invece di uno solo per la Fiorentina? La possibilità c'è.

Una buona valutazione e un favorevole rapporto qualità-prezzo

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge stamani che un giocatore con una buona valutazione (in ottica Fiorentina), che tradotto vuol dire abbastanza sotto i dieci milioni (come potrebbe essere Strefezza del Lecce), potrebbe invogliare Commisso a un supplemento di investimento per rinforzare l’attacco.

Gioco ad incastri

Così verrebbero garantite all’allenatore quell'incisività e quella profondità d’azione che spesso invece gli sono venute a mancare da parte di Ikone, ma anche da Brekalo che potrebbe tornare a giocare per la Dinamo Zagabria a partire da questo gennaio. Anzi, potrebbe essere proprio la sua partenza a mettere in moto il meccanismo giusto nel gioco d’incastri.