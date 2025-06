L'ex Fiorentina Burdisso torna in Italia. Nuova avventura per l'argentino, che riparte dalla Serie B come ds

Il direttore sportivo e tecnico, ex dirigente della Fiorentina, Nicolas Burdisso riparte dall'Italia. L'argentino ha operato nel club viola al fianco di Daniele Pradè dal 2021 al 2024, per poi tentare l'ingresso nel Boca Juniors, non riuscito per differente elezione di presidenza. Ora si prospetta una nuova opportunità.

Nuova avventura per l'ex viola Burdisso

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni il Monza cambierà ufficialmente proprietà, diventando l'ennesimo club italiano in mani americane. E il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto proprio da Burdisso, che arriverà in città lunedì per cominciare la sua avventura.