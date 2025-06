Il Monza è vicinissimo al cambio di proprietà e in questo scenario potrebbe rientrare anche un ex dirigente della Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono degli investitori americani rappresentati da Mauro Baldissoni, pronti ad acquistare il club brianzolo.

Burdisso direttore sportivo

Nella nuova area tecnica entrerebbe Nicolas Burdisso come direttore sportivo, mentre Adriano Galliani potrebbe rimanere almeno inizialmente occupando un ruolo istituzionale. Un'altra società a stelle e strisce nel calcio italiano?