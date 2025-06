Storico dirigente di tante squadre di Serie A, Walter Sabatini ha commentato, da esterno, quello che è accaduto finora nella massima categoria in Italia, dove un turbillon di panchine l'ha fatta da padrone. E non è mancato un riferimento alla Fiorentina.

“Qualcosa di misterioso a Firenze”

“A me non piace andare in giro a chiedere - ha detto a La Gazzetta dello Sport - però mi viene la tentazione di sapere cosa sia successo a Firenze, così all'improvviso, con Palladino, dopo aver rinnovato il contratto. Qualcosa di misterioso c'è”.

“Un turbinio che nascone un disagio”

E poi: “Questo turbinio nasconde un disagio generale, probabilmente. E il disagio ha radici certe, non rappresenta sensazioni”.