Il periodo sfortunato di Nico Gonzalez non sembra voler finire: dopo il 3-0 a Firenze stanotte arriva anche il rosso diretto con l'Argentina - VIDEO

Sembra non aver fine il periodo sfortunato dell’ex esterno della Fiorentina, adesso in forza alla Juventus, Nicolas Gonzalez, come già abbiamo segnalato nelle scorse ore . Dopo la sconfitta per 3-0 al suo ritorno a Firenze l’argentino questa notte è tornato in campo con la maglia della sua nazionale e, anche se il risultato finale ha premiato gli uomini di Scaloni, ha rimediato l’ennesima figuraccia. L'attaccante bianconero, entrato in campo al 69' al posto di Giuliano Simeone, è stato espulso in pieno recupero a causa di un intervento scomposto ai danni di Nahitan Nandez.

Gonzalez si guadagna un rosso diretto, e sarà costretto a saltare il Brasile

Gonzalez, nel tentativo di respingere un pallone che arrivava dall'alto, ha colpito al collo l'ex centrocampista del Cagliari: il numero 15 dell'Argentina ha chiesto subito scusa, ma l'arbitro non ci ha pensato su due volte e ha estratto il rosso diretto al 95'. Una sanzione pesante che impedirà a Nico Gonzalez di essere a disposizione di Scaloni per la prossima gara (in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì) quando l'Argentina ospiterà a Buenos Aires il Brasile.

Questo il video dell'episodio che ha condannato l'ex viola al cartellino rosso diretto: