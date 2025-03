Non bastava il ritorno disastroso a Firenze da avversario, con tre gol sul groppone da portarsi a casa. Il momento-no (per la verità un momento che dura più o meno da inizio stagione) di Nico Gonzalez va avanti. Nella notte infatti c'era un super big match in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali 2026, tra Uruguay e Argentina: l'Albiceleste l'ha spuntata per 1-0 con un gran gol di Thiago Almada, ma l'ex numero Dieci viola si è messo in mostra in negativo. Entrato al 69' al posto di Giuliano Simeone infatti, Nico si è fatto buttare fuori al 95' per un calcione volante, se pur involontario, sul volto dell'ex cagliaritano Nandez. Un cartellino che gli costerà il Super Clasico contro il Brasile.