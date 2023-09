Nico 10, anzi, Nico 28: la tua storia con la Fiorentina... continua!

Un po’ a sorpresa, nel momento in cui era anche indisponibile per infortunio, è arrivato l’importantissimo rinnovo di contratto di Nicolas Ivan Gonzalez. Prolungamento, con aumento più che meritato, per il nuovo numero 10 della Fiorentina, che ha avuto un inizio di stagione incredibile.

Non solo la doppietta al Rapid Vienna per garantire alla Viola un posto in Conference, ma anche prestazioni da vero leader – finalmente!. E dopo aver resistito alle sterline sonanti della Premier League, Commisso e Barone hanno affondato il colpo. Quello che ci permetterà di godere delle giocate dell’argentino a Firenze per tanti altri anni. (O almeno questo è quello che tutti noi ci auguriamo).

In estate, così come nell’ultima sessione di mercato invernale, il pericolo di perdere Nico c’è stato. Eccome. Le sirene inglesi avevano suonato forte, fortunatamente però – verrebbe da dire – soltanto da parte di club di gran lunga inferiori alla Fiorentina. No al Leicester (poi retrocesso), no al Brentford ma sì solo e solamente alla causa di Vincenzo Italiano, tecnico per il quale Gonzalez ha speso parole d’oro.

Con lui in panchina, il fantasista albiceleste è cresciuto notevolmente, passando dall’essere un ottimo esterno offensivo a (quasi) un numero 10 alla Adrian Mutu – giusto per citare uno degli ultimi grandi che hanno indossato quella maglia. Ma nel frattempo, Nicolas si è dato da fare anche con la propria Nazionale, riuscendo praticamente a strappare il posto del fenomeno Di Maria. Insomma, inutile dirlo, ma il rinnovo di #Nico2028 è una manna dal cielo per la nostra Fiorentina.