"Ho tolto un giorno di riposo per mettere condizioni e concetti". Italiano e un periodo chiave per la sua squadra, ma Beltran...

Diversi giocatori della Fiorentina sono in condizioni fisiche lontane dall'ottimale, già spremuti per questa partenza intensa, o in ritardo perché hanno cominciato dopo o sono stati alle prese con infortuni.

Questi giorni di sosta saranno dunque fondamentali per molti aspetti. "In questi giorni metteremo condizione e concetti - ha detto Italiano subito dopo la partita di San Siro - ho tolto anche un giorno di riposo per accelerare questo processo.

Saranno allenamenti fondamentali per Nzola (in ritardo di condizione ma probabilissimo titolare, secondo La Gazzetta dello Sport, con l’Atalanta alla ripresa) e Maxime Lopez, l’ultimo arrivato che deve prendere confidenza con il nuovo ambiente.

In questo contesto è un peccato che Beltran sia dovuto partire per il Sud America anche perché avrebbe ancora bisogno di inserirsi nei meccanismi della squadra.