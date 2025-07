E se gli interventi in difesa non fossero finiti? Con Valentini in forse, la Fiorentina valuta un altro acquisto per richiesta di Pioli

La Fiorentina, in ottica calciomercato, ragiona in attesa di Stefano Pioli (oggi arriva al Viola Park) e dopo aver acquistato Dzeko, Fazzini e Viti. Già un intervento in difesa, a livello numerico, ha rappresentato una scelta decisa da parte del club. Ma con Moreno in uscita al Levante e Valentini che probabilmente seguirà la stessa strada direzione Verona, il reparto potrebbe vedere un'ulteriore aggiunta.

Così riporta il Corriere dello Sport-Stadio, che riporta l'intenzione della Fiorentina di acquistare un altro giocatore al centro della difesa. Lo avrebbe esplicitamente richiesto Stefano Pioli, soprattutto con l'ipotesi Valentini. Poche ipotesi in merito, se non la solita suggestione Victor Lindelof, 30enne svincolato dal Manchester United ed ex compagno di David De Gea.