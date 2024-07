Riccardo Galli: "Con lo scambio Milenkovic-Pongracic la Fiorentina pareggia le cose. Sono convinto che anche in attacco arriverà qualcosa"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcune situazioni presenti in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Siamo tutti in attesa che il mercato della Fiorentina cominci davvero. Bisogna essere obiettivi, dopo la partenza di Milnekovic, oltre che a dover ricostruire il centrocampo servirà riorganizzare anche la fare difensiva. E’ chiaro che questo significa che ancora il mercato deve prendere quota, sarei preoccupato se tutto questo continuasse a verificarsi anche tra 10 giorni quando la squadra volerà in Inghilterra. Voglio sperare che fino ad oggi sia stato fatto un mercato, più o meno condivisibile, ma che i veri colpi di mercato debbano ancora arrivare. Ho ancora molta fiducia, Palladino è un tecnico che mi infonde molta fiducia: se è qui a Firenze è perche sa che avrà una squadra che possa dargli la possibilità di togliersi soddisfazioni”.

“La difesa viola cambia nell'assetto e quindi anche negli interpreti”

Ha poi analizzato lo “scambio” Milenkovic-Pongracic: “Il croato è un giocatore che nell’ultima stagione ha fatto molto e bene, e che mi piace vederlo nella Fiorentina. La difesa della Fiorentina sta cambiando, oltre che nei giocatori anche nell’assetto, e andando verso una reparto a tre servono un certo tipo di giocatori. Pongracic lo vedo come un inserimento che può far bene. Se guardiamo le prime stagioni era tutta un’altra cosa: era un giocatore che determinava, non a caso fini nel mirino di Juventus ed Inter. Il suo rendimento nelle ultime stagioni è stato molto più altalenante, quindi credo ci sia stato anche un ragionamento da parte del giocatore: può aver deciso di cambiare aria. Dal punto di vista della qualità, almeno per quanto abbiamo visto nell’ultima stagione, pareggiamo le cose. A livello economico è la stessa cosa. Adesso dipenderà dal giocatore e da quello che farà in campo, tra un mese ne trarremo le conclusioni”.

“Le parole della Fiorentina sull'attacco sono di circostanza, nelle prossime settimane qualcosa si muoverà”

Ha poi concluso parlando dell’attacco: “La Fiorentina avrà altri movimenti in uscita. Ho molti dubbi che Nzola sarà un giocatore viola anche nella prossima stagione. Ci viene detto che il reparto offensivo è già completo, ma questo sono anche parole di circostanza per poi se hai da piazzare qualcuno poi chi compra ha piu potere. Sono convinto che verrà mandato in prestito da qualche parte, e a quel punto è normale che la Fiorentina avrà altre operazioni da sondare. Ci sarà da capire anche quale sarà il futuro di Ikone: o si punta nuovamente su di lui oppure si approfitta del mercato per disfarsene. Sicuramente in attacco la dirigenza viola sta tenendo sotto controllo alcune situazioni in quel ruolo, che per il momento sono sotto traccia ma che nelle prossime settimane potrebbero andare a buon fine”.