L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Adani, intervenuto a La Domenica Sportiva in Rai, ha espresso il suo desiderio riguardante la squadra viola.

“E' un quarto di secolo che non vince un trofeo - ha detto - e in quell'occasione c'ero io in campo, quando vincemmo la Coppa Italia. Vorrei vedere la Fiorentina godere e con questo Kean può farlo”.

Per la stagione in corso, lo sguardo dunque non può che essere rivolto alla Conference League, unica competizione in cui la formazione viola può ottenere ancora l'affermazione.