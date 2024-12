Arrivano le parole del portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, all'esordio oggi in Conference League, anche ai canali ufficiali della società viola: "L'emozione è bellissima, avevo già esordito l'anno scorso ma farlo qua, a Firenze, sotto la curva che mi ha cresciuto, è bellissimo. Ringrazio tutti, a partire dalla squadra che mi fa migliorare giorno dopo giorno, e tutti i miei amici che erano qua a sostenermi. L'uscita che ho fatto? Kayode non sapeva dove darmela, non capiva dove fosse l'uomo. Ho avuto la prontezza di uscire e mi è andata bene. Fortunatamente è andata sulla traversa. Gli abbracci dei compagni? Si è creato un grande gruppo e penso si veda anche. Sono molto felice dello spogliatoio, domenica abbiamo una gara molto importante e faremo di tutto per portarla a casa".

“Siamo partiti subito forte”

E prosegue: "Siamo partiti davvero forte, abbiamo fatto subito gol che è stato annullato, e poi un altro. Approcciare bene contro squadre europee non è mai facile, non le conosci. Sono contento".

“De Gea offrirà una cena a tutti i portieri e i preparatori”

E alla domanda se De Gea e Terracciano gli avevano detto qualcosa: "David ieri mi ha chiesto che guanti usavo. Anche prima della partita abbiamo riparlato. Cerco sempre di prendere qualcosa da loro, anche nelle piccolezze. Ora David offrirà una cena a tutti i portieri, compresi i preparatori. Aveva detto che se avessi fatto il cleen sheet l'avrebbe offerta. Aspettiamo la cena David!".