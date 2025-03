"Il direttore d'orchestra sa che non sono ammesse stecche per il suo futuro e quello della Fiorentina"

La Fiorentina ha l'obbligo di uscire dal turno di Conference con l'approdo ai quarti di finale in tasca. La pressione sulla squadra e sul tecnico, Raffaele Palladino, c'è indubbiamente.

Un'altra serata no potrebbe costare cara a molti, in primo luogo allo stesso allenatore. Su La Nazione si legge stamani che "il direttore d'orchestra (Palladino) sa bene che domani non saranno ammesse ‘stecche'. Per il futuro della Fiorentina e per il suo futuro".

Il significato di questo passaggio, al di là della metafora, è chiaro ed eloquente. Ora è attesa la risposta della squadra direttamente sul campo.