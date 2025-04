"Palladino è un predestinato, se la sta giocando dimostrando di essere maturo. Lotta Champions apertissima"

L'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni ha parlato dell'annata della Fiorentina a Tuttomercatoweb.com, elogiando l'operato del tecnico Raffaele Palladino: “Lo considero un predestinato. Sicuramente ci sono aspetti in cui deve migliorare, come il sistema e l'identità, ma è un tecnico maturo nel gestire il gruppo. Si sta giocando le sue carte per essere al terzo anno in Serie A e al primo in un club importante”.

Sulla lotta per un posto in Champions League: “Rush finale intensissimo e molto aperto, qui la testa conta tutto. Per me la favorita numero 1 rischia di essere la Lazio, anche se va considerato il Bologna. La Roma ha l'ultima chiamata e la Juve non doveva perdere a Parma”.