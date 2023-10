Arriva il momento anche per Igor: l'ex centrale viola debutta da titolare in Premier... contro Salah

Ci sono voluti un paio di mesi a Igor per convincere De Zerbi a dargli una chance anche in campionato da titolare: l'ex centrale viola è uno dei due difensori con cui il Brighton sta affrontando il Liverpool di un altro ex come Salah. Per quanto riguarda Igor, avvio complesso di stagione, con 90 minuti in Europa League nella sconfitta interna contro l'Aek Atene e altri 90 nella sconfitta di Carabao Cup contro il Chelsea.