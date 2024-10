Frey: "Kean ora sente la fiducia. L'ambiente di Firenze gli permette di esprimere al meglio le sue qualità"

L'ex portierone della Fiorentina, Sebastien Frey, è entusiasta delle prestazioni che sta avendo in viola il centravanti, Moise Kean.

“Stabilmente in Nazionale”

“Se continua così può stare stabilmente in Nazionale - ha detto Frey a La Gazzetta dello Sport - Può stare tra i 10 e i 15 gol”.

“Un ambiente che lo fa rendere al meglio”

Eppure in passato Kean aveva avuto problemi ad esprimersi a determinati livelli: “Probabilmente nelle squadre in cui è stato in precedenza non era sereno psicologicamente - ha proseguito Frey - Ora sente la fiducia e l'ambiente di Firenze gli permette di esprimere al meglio le sue qualità. Non sono stupito per quel che sta facendo perché ho sempre intravisto un potenziale enorme in questo ragazzo”.