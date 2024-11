Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva toccando vari temi di casa Fiorentina durante il suo collegamento con l’emittente.

‘Non credo che la Fiorentina possa vincere lo Scudetto, ma se accadesse…’

“Ogni tifoso vorrebbe vincere lo Scudetto, pensate a cosa significherebbe uno Scudetto per Firenze, dato che la Fiorentina non lo vince dal 1969. Lo Scudetto però non è un obbligo… l’obbligo è il piacere dell’appartenenza, l’essere dentro un mondo nel quale ci si trova a proprio agio. Se si tifa è per la passione, non perché c’è un calcolo, una convenienza. È quando la passione viene scalfita qualcosa si incrina. E se la Fiorentina vincesse lo Scudetto senza Curva Fiesole? La Fiorentina non potrà vincere lo Scudetto, non credo sia attrezzata, ma dovesse capitare sarebbero i tifosi fiorentini a non ricostruire più la Curva Fiesole…potremmo lasciare il cantiere! Per fare festa abbiamo già mille luoghi, saremmo in 50mila a Piazzale Michelangelo”.

‘A Firenze Kean ha trovato la fiducia come fondamenta per appoggiarsi ed esprimere il talento’

“Se Kean fosse rimasto a Torino non sarebbe diventato questo. Alla Juventus come avrebbero fatto ad affidargli la maglia da titolare? Alla Fiorentina gli è stata la maglia da titolare inamovibile e si è puntato su di lui. Se sbaglia uno stop, o una partita, può stare tranquillo, perchè tanto riceve un applauso. Kean ha bisogno di alcune fondamenta su cui appoggiarsi e a Firenze questa è la fiducia, è nella condizione ideale perchè esploda nel suo talento. Se Kean sta a Firenze qualche anno fa bene a se stesso e alla Fiorentina. Non è un giocatore che può fare il vice: o ci credi, gli dai credito e lo blindi senza fargli ombra intorno, o niente. Oggi Kean è l’immagine della felicità in campo, calcia la palla col sorriso in fronte, e lo fa perchè ha trovato l’ambiente ideale”.

“Se Shpendi è un talento che problema c’è a lasciarlo in B fino a fine stagione. Sembra avere davvero tanto talento dentro, ma è ancora presto. Quanti calciatori sono stati battezzati dopo 5 partite? Gnonto dopo 3 partite in Nazionale sembrava un fenomeno. Ricordate Lucca? Dopo i primi gol col Pisa non segnò più andato all’Ajax e ora sta facendo benino ad Udine. Gli vennero dedicate pagine di giornale parlando di ‘nuovo centravanti della Nazionale’ dopo 6 gol in B, se fosse rimasto a Pisa senza quell’attenzione mediatica clamorosa…Shpendi ha tutto per diventare un ottimo giocatore, non bruciamolo per la troppa impazienza”.