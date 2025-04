17 milioni pronti per il Genoa: La Fiorentina ha preso la sua decisione su Gudmundsson

17 milioni di euro pronti per il Genoa. Secondo quanto scritto stamani da La Gazzetta dello Sport, l'intenzione della Fiorentina con Albert Gudmundsson è già chiara: esercitare il riscatto del giocatore e farlo diventare viola a titolo definitivo.

Il problema processo

L'unico problema è il processo d'appello in Islanda sul caso di cattiva condotta sessuale che lo vede suo malgrado protagonista e per il quale si spera arrivi un'altra assoluzione.

Contatti società-entourage del giocatore

Intanto entourage del calciatore e società si parlano, lo hanno fatto anche di recente, i rapporti sono costanti e la volontà reciproca sembra delineata. Dopo queste ultime prestazioni, nessuno in città si chiede più se valga la pena spendere 17 milioni per il suo riscatto, perché la risposta è implicita nelle sue qualità e in quanto sta dimostrando ora in viola.

La data-chiave è quella del 15 giugno, giorno entro cui dovrà essere presa una prima decisione.