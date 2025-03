Un cecchino di nome Albert: Gudmundsson è sul podio dei più precisi in Serie A

Nell'attuale Serie A la Albert Gudmundsson risulta essere tra i giocatori più precisi sotto rete. Prendendo in esame gli attaccanti del nostro massimo campionato che hanno fin qui disputato almeno 500 minuti di gioco, il 27enne di Reykjavik risulta il terzo più incisivo in base al numero di volte in cui tira verso la porta avversaria.

Un tiro su quattro dell'Islandese finisce in porta

La sua percentuale di realizzazione rispetto alle conclusioni effettuate (il cosiddetto conversion rate) è infatti pari al 27%. Ciò significa che più un tiro su quattro scagliato da Gudmundsson si trasforma in gol. I suoi sei centri in campionato sono infatti arrivati grazie a solo 22 tentativi, considerando quelli dentro e fuori lo specchio della porta.

L'Islandese è sul podio della Serie A

In questo fondamentale Gudmundsson è avanti anche al compagno di squadra Moise Kean, nonostante il centravanti abbia messo a segno la bellezza di 16 reti. Meglio di lui, soltanto il francese acquistato dalla Juventus a gennaio, Randal Kolo Muani, e Mateo Retegui, attuale capocannoniere di A, nonché suo vecchio compagno di reparto al Genoa un anno fa.