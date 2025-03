Sabatini: "Moise Kean adesso è meglio di Osimhen. É possibile che lui e Fagioli siano costati meno di Nico Gonzalez?"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha voluto sottolineare il momento di forma dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana Moise Kean.

“Ma avete visto per caso Moise Kean in Germania e in Fiorentina-Atalanta? Questo Moise Kean è meglio di Osimehn. Rendiamoci conto che siamo in presenza di un giocatore, che non so se durerà a questi livelli, che fisicamente e tecnicamente è il classico attaccante che fa reparto da solo. E penso che sia un giocatore fantastico quello che hanno riscoperto a Firenze”.

“Ecco perchè Moise Kean è andato male nella sua ultima stagione alla Juventus”

Ha anche aggiunto: “C'è un grande equivoco sulla scorsa stagione di Kean alla Juventus. Ha fatto due gol nelle prime due giornate, tutti e due annullati ingiustamente. Poi si è fatto male ed è stato costretto a star fuori per 4 mesi. A gennaio doveva andare all'Atletico Madrid, senza però passare le visite mediche. Rientrato dall'infortunio si è comunque trovato dietro nelle gerarchie: c'erano Vlahovic, Chiea e Milik davanti a lui. Probabilmente la Juventus, e qui dentro ci metto anche Allegri, dovevano fare altri ragionamenti su di lui. Sicuramente venderlo a 13 milioni piu 6 di bonus questa estate è stato una roba che non esiste: è stato svenduto”.

“Se pensiamo che Fagioli e Kean sono costati meno di Nico Gonzalez..”

Ha poi parlato anche di Cristiano Giuntoli: “Qualche mese fa ho fatto una battuta che è passata la storia, dicendo che Giuntoli è il miglior direttore sportivo della Fiorentina. Gli ha regalato Kean e Fagioli, ma come hanno giocato loro due contro l'Atalanta? Sembravano due di un altra categoria. E se pensiamo che i due insieme sono costati meno di Nico Gonzalez, c'è qualcosa che non torna”.