Questa mattina al The Space Cinema di Novoli, a Firenze, è andata in scena la presentazione dedicata alla stampa del film “Io e te dobbiamo parlare” di e con Francesco Siani, protagonista insieme a Leonardo Pieraccioni. Inevitabile, ovviamente, il siparietto calcistico in vista della sfida tra Fiorentina e Napoli di sabato 4 gennaio.

“Preferirei sorvolare su questo argomento - ha detto Siani - perché non vorrei che si arrivasse a dover parlare seriamente, parafrasando il titolo del film. Scherzi a parte, il 4 gennaio ci sarà una partita importante tra due squadre che stanno facendo bene. La classifica comunque è molto corta, quindi la situazione tra di noi può solo peggiorare (ride, ndr)”.

Immediata la risposta di Pieraccioni: “Il Napoli è abituato a stare lassù e negli ultimi anni i tifosi partenopei hanno goduto tantissimo. La nostra però è una goduria ancora maggiore: solitamente per guardare la classifica dovevamo toccare il collo con il mento, ora invece teniamo la testa alta. Quindi in ogni caso la Fiorentina è in un bel momento, se poi dovesse battere il Napoli sarebbe ancora meglio!".