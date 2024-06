Gattuso dà il via alla stagione...ma senza Brekalo. Ufficializzato il suo ritorno alla Fiorentina

Continua a girovagare per l'Europa Gennaro Gattuso. Alla Fiorentina è durato solo qualche giorno prima di andarsene verso altri lidi.

Adesso ha deciso di ripartire dalla Croazia, esattamente dall'Hajduk Spalato, società dove il direttore sportivo è un altro ex viola come Nikola Kalinic.

Stagione iniziata…senza Brekalo

E la stagione della squadra è già iniziata perché ha già preso il via la preparazione al prossimo campionato. Nel gruppo nutrito a disposizione del tecnico non c'era però Josip Brekalo. Per lui l'Hajduk ha ufficializzato il ritorno alla Fiorentina al termine del periodo di prestito.

Ma non è detto che non possa ritornare in Croazia

Non è però detto che le due società non ne riparlino più avanti, anzi: il mercato è ancora molto lungo e Brekalo non sembra far parte dei piani di Raffaele Palladino.