Debutto assoluto per il viola Distefano con la maglia dell'Italia. Buone sensazioni anche da Amatucci nel pari con la Romania

Gara tosta e intensa per l'Italia Under 20 di mister Alberto Bollini in casa della Romania, a Targoviste gli Azzurrini pareggiano 0-0 e salgono a quota 14 punti, a più 3 dalla Germania ad una gara dalla fine dell'Elite League Under 20.

Titolare Lorenzo Amatucci in mediana

Gioca dal primo minuto in cabina di regia Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, in prestito in Serie B alla Ternana. Consueto ottimo lavoro di cucitura del gioco per il calciatore viola, che all'11esimo offre anche un bell'assist a Raimondo, che di testa mette alto da pochi metri.

Debutto assoluto con l'Italia per Distefano

Al minuto 39' si fa male Luca D'Andrea e fa il proprio debutto assoluto con l'Italia il viola Filippo Distefano, attaccante classe 2003 anch'egli in prestito alla Ternana, che subito entra nel vivo del gioco, partecipando a due azioni pericolose della squadra azzurra. Nel complesso la prova di Distefano sarà assolutamente positiva.

Anche nella ripresa continua a dominare e spingere l'Italia. Al 56esimo Amatucci inizia l’azione, Bonfanti apre per Distefano che scarica alla perfezione per il suo compagno di reparto alla Ternana Raimondo che scaglia un mancino potentissimo: traversa piena. Italia pericolosa ancora con Raimondo al 66esimo colpo di testa su cross di Giovane respinto dal portiere romeno. All'80esimo esce Amatucci ed entra il romanista Pisilli per il forcing finale, infruttuoso, degli Azzurrini.