Il duro confronto telefonico tra dirigenti di Fiorentina e Roma. La lite corre sulla linea

In un giovedì davvero folle, c’è stato anche lo spazio, come non di rado succede in queste occasioni, per un “duro” confronto tra antagonisti della contesa: da una parte la Fiorentina, dall'altra la Roma, accomunati dalla voglia di prendersi Lucas Beltran. E in questo caso chi pensava di subire un sopruso si è messo a puntare l'indice sull’altro.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e braccio destro di Commisso, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ha prima richiamato la Roma di fronte alle proprie responsabilità in un duro confronto telefonico con un “alto dirigente” giallorosso e, poi, confortato dalla conferma del sì da parte del centravanti (che non è venuto meno alla parola data), ha messo il punto definitivo alla vicenda.