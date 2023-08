Decisiva la somma messa sul piatto dalla Fiorentina. Dybala non è riuscito a cambiare le sorti della trattativa

Alla fine, nella vicenda di mercato che riguarda Lucas Beltran, è stato premiato il tempismo della Fiorentina, che aveva iniziato il corteggiamento con largo anticipo rispetto alla Roma ed è riuscita a convincere sia l’attaccante, sia il River Plate.

Anzi, per dirla tutta, è stata decisiva la somma promessa al club argentino dai viola, decisamente più alta rispetto a quella messa sul piatto dai capitolini. Tutto compreso, Commisso andrà a spendere in pratica quanto era previsto dalla clausola rescissoria (25 milioni tra parte fissa, bonus e percentuale su futura rivendita), la Roma era molto indietro in questo senso.

Beltran invece firmerà un contratto fino al 2028 con ingaggio che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. L'amicizia tra la sua famiglia e quella di Dybala (suo fratello giocava con il fantasista giallorosso) non è riuscita a cambiare le sorti dell'operazione.