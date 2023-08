Beltran rispetta la parola data alla Fiorentina ed è pronto a volare in Italia! I dettagli

A nulla vale il pressing insistente della Roma nelle ultime ore, Lucas Beltran diventerà un giocatore della Fiorentina. Il classe 2001 argentino è pronto a volare a Firenze e domani lascerà il Sudamerica ed il River Plate, per sposare la maglia viola nonostante l'inserimento all'ultimo tuffo dei capitolini.

Dopo l'eliminazione dei Millonarios dalla Copa Libertadores per mano dell'Internacional, ora il giovane attaccante di Cordoba è pronto ad abbracciare il progetto della Fiorentina e a mettersi in gioco in Europa. Si attendono aggiornamenti definitivi nelle ultime ore.