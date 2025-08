La stessa agenzia di Kean e Dzeko può portare in dono alla Fiorentina anche il centrocampista desiderato

Uno o due elementi, ma a centrocampo è chiaro che la Fiorentina è tuttora sguarnita.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i desiderata del club viola sta salendo forte la candidatura di un altro calciatore italiano, Hans Nicolussi Caviglia del Venezia.

Stessa agenzia di Kean e Dzeko

Costo di partenza: 15 milioni. Ma la trattativa nei prossimi giorni può davvero decollare anche se il calciatore piace pure al Bologna dell'ex tecnico Vincenzo Italiano. Può farlo perché Nicolussi Caviglia è seguito dalla stessa agenzia che ha in mano Moise Kean e che ha perfezionato il ritorno in Italia dal Fenerbahce di Edin Dzeko (Alessandro Lucci come riferimento).

Rapporti ottimi

I rapporti tra lo stesso Lucci e Daniele Pradè sono ottimi e la trattativa continua per il rinnovo di Moise possono accelerare la pratica.