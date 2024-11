Palladino punta al record assoluto

Il Corriere dello Sport analizza la striscia di vittorie guadagnate dalla Fiorentina tra campionato e Conference League, arrivate a 7 in questo inizio di stagione. Adesso, scrive il quotidiano, l’obiettivo è l’APOEL e subito dopo sarà il Verona per provare ad arrivare a nove prima della prossima sosta.

I precedenti

A nove ci era arrivata Fiorentina di Vincenzo Italiano tra febbraio e aprile 2023 sommando campionato (5), Conference League (3) e Coppa Italia (1). Ma la squadra di Palladino potrebbe andare oltre e puntare al record assoluto (10) non fine a se stesso, ma propedeutico a dare forza ad ambizioni e traguardi.

Ma chi riuscì ad arrivare a 10 vittorie di fila?

Il record della Fiorentina è in comproprietà tra due stagioni differenti (1957-58 e 1958-59) e proprio con la Coppa Italia volano perfetto. Cominciata il 25 maggio 1958 con il 6-1 sul Padova nell’ultima panchina dell’immenso Fulvio Bernardini alla guida degli immortali viola, poi proseguita per altre sei in un girone eliminatorio appunto di Coppa Italia indubbiamente facile (Carbonia, Siena e Prato con gare di andata e ritorno) nel dopo “Fuffo” targato Lajos Czeizler, infine battuti il Padova nei quarti e il Bologna in semifinale, nonché il Lanerossi Vicenza alla prima giornata del nuovo campionato, ecco lo stop dopo la sconfitta in finale contro la Lazio il 24 settembre: 1-0.