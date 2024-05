Dopo una stagione molto travagliata, ecco la scelta del ct della Repubblica Ceca su Barak

Una bellissima notizia arriva in questa vigilia di Conference League per un calciatore della Fiorentina. Il selezionatore Ivan Hašek, infatti, ha chiamato Antonin Barak per il raduno per Euro 2024…

Congratulazioni Antonin!

Ciò significa che il centrocampista ceco giocherà all'Europeo! Una grande notizia - e si spera anche un bel incentivo per domani - per Barak, che era tornato in Nazionale a marzo dopo un lungo stop dovuto ai problemi accusati la scorsa estate.

Il girone di Barak

Questi i 26 convocati della Repubblica Ceca, che se la vedrà ai gironi contro Turchia, Georgia e Portogallo: