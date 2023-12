Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio toccando molteplici temi di casa Fiorentina, dallo stadio al campo, concentrandosi infine su mister Italiano.

Ecco le sue parole: “L'unica soluzione è che la Fiorentina resti a giocare al Franchi, non ne esistono altre. Giocare al Padovani non risolve il problema, considerata la collocazione del cantiere. Mi sembra una cosa inimmaginabile per una città come Firenze, ma non solo. Impensabile non sapere ancora dove andare a giocare, ma vi immaginate giocare 60 partite in trasferta in due anni? Avete idea di quanti punti si perderebbero…? È una situazione folle. Non capisco come sia possibile non averci pensato prima”.

“Il pareggio con la Roma è un enorme rimpianto, perchè una situazione del genere non ricapiterà mai. Si è infortunato Dybala, la Fiorentina ha preso il gioco in mano con la Roma che si difendeva tutta dietro. È arrivato il rosso a Zalewski e poi quello a Lukaku, negli ultimi 10'. Non ho capito il cambio di Bonaventura, aveva preso una traversa è colui che sa arrivare e stare in area di rigore meglio di tutti gli attaccanti della Fiorentina; è quello che ha segnato di più. Sottil potrebbe pure avere una logica, per cercare di saltare l'uomo, ma perchè si tiene dentro Kouame che non sa stare in area di rigore? Nel finale poi, perchè si cercava il tiro da fuori? C'erano una marea di calciatori in area e i tiri vengono murati".

E ancora: “Se nemmeno in quel momento poi entra Beltran…l'argentino non è un calciatore che cambia la partita, ma è un elemento d'attacco. Anzichè mettere Lopez, perchè non inserire l'ex River? Non ne comprendo la ragione. Italiano è davvero un grande allenatore fino alla partita, fa vedere cose interessanti, poi prendo Ranieri tutta la vita. Nel secondo tempo col Sassuolo ha messo Luvumbo, Shomurodov e Pavoletti, tutti decisivi per la vittoria finale, ed è così da inizio anno. Non può essere sempre fortuna, è la capacità di vedere la partita. Italiano spesso lascia a desiderare quando deve intervenire con i cambi, gli manca qualcosa”.

Infine: “Finora se devo dare un voto alla stagione e all'allenatore viola do 7, perchè la Fiorentina è a un punto dalla zona Champions. Giovedì ha la possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale di Conference League, ha passato il turno in Coppa Italia. A Italiano manca il salto dell'intuizione, del fiuto che ancora non ha”.