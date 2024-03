Ma quale rigorista, il modesto 33% di Biraghi che lo rendeva una pessima scelta dal dischetto: "Il peggiore della storia"

Rigori-Fiorentina: il ‘caso’ continua

E con quello di Biraghi la Fiorentina è salita alla poco invidiabile cifra di cinque rigori falliti di fila: un errore sanguinoso, arrivato a nove minuti dal termine e che poteva chiudere sul 3-1 la gara. Italiano ha parlato di “rigoristi testati più volte in allenamento” (mancava Nico) ma la realtà parla di un Biraghi che ieri ha sbagliato il suo terzo rigore di fila (gli altri 2 a gennaio 2022 contro il Cagliari e a settembre 2022 con il Verona).

Una percentuale quasi disastrosa

E in generale, in Serie A il capitano viola ha calciato 6 rigori e ne ha segnati appena 2 (1 in Fiorentina-Cagliari dell'ottobre 2021 e l'altro addirittura ai tempi di Pescara). Con il suo 33%, come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, Biraghi si candida a peggior rigorista della storia, tra coloro che in A ne hanno tirati almeno 5: