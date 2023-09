Novanta minuti di panchina per Kayode nel successo della Nazionale Under 21

Ha vinto l'Italia Under 21 contro la Turchia nella seconda gara del girone di qualificazione a Euro 2025. A segno Miretti con un diagonale sul secondo palo su assist rasoterra di Esposito e Nasti con un eurogol dalla trequarti a scavalcare il portiere.

Novanta minuti di panchina per il difensore classe 2004 della Fiorentina Michael Kayode, non impiegato in questa partita disputata in terra turca. Con questo risultato, l'Italia raggiunge quota 4 punti dopo due giornate, al terzo posto dietro a Norvegia e Irlanda.