Il Torino è in pole position per un difensore cercato anche dalla Fiorentina. Ma il problema è l'ingaggio

Il Torino, come la Fiorentina, è alla ricerca di un centrale per rinforzare il pacchetto difensivo. In caso di partenza dell'olandese Schuurs, il direttore sportivo Davide Vagnati dovrebbe correre ai ripari. La formazione granata, come riportato da Tuttosport, resterebbe vigile su Isak Hien, accostato con forza anche alla Fiorentina.

Il club di Urbano Cairo in questo momento sarebbe balzato in pole position, anche davanti all'Atalanta, e i contatti con l'agente dello svedese starebbero proseguendo. A bloccare il tutto, però, è l'ingaggio richiesto dal giocatore che sarebbe abbastanza importante. Il primo obiettivo per la retroguardia gigliata resta comunque Sutalo della Dinamo Zagabria, nonostante il club croato richieda una cifra attorno ai 20 milioni di euro.