Biraghi: "Le abbiamo provate tutte e usciamo senza rimpianti. Ci restano due competizioni, vogliamo recuperare posizioni in campionato"

Parla il capitano Cristiano Biraghi al media ufficiale della società viola:

"Abbiamo provato di tutto per poter passare, volevamo rivivere l’emozione dell’anno scorso però affrontavamo una squadra forte. Abbiamo fatto il massimo, complimenti a loro, c’è amarezza ma abbiamo dato tutto e andiamo via senza rimpianti. Quando ci sono queste partite si cerca di tirare fuori anche di più di quello che rimane, loro sono stati più bravi e ci hanno battuto. I tifosi? Con loro siamo una cosa unica, con la Curva Fiesole che ci segue anche in trasferta, andiamo sempre a salutarli a prescindere dal risultato. E’ come se le facessimo insieme le trasferte, ora come mai serve unione perché non è finita la stagione. Ci rimangono due competizioni, vogliamo recuperare posizioni in campionato e poi penseremo all’altra coppa".