Con un Retegui in dubbio, Gasperini è pronto a "riabbracciare" due difensori in vista della trasferta di Firenze: i dettagli

Dopo la notizia dell’infortunio di Mateo Retegui, arrivata dopo il report di ieri durante il ritiro con la Nazionale di Luciano Spalletti, in vista della prossima trasferta di Firenze l'allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini si dovrà ritrovare a ridisegnare lo scacchiere tattico della sua squadra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel provare ha ipotizzare l’undici titolare della Dea contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, ha sottolineato come il tecnico di Grugliasco potrebbe ritrovare due pedine assenti nelle ultime due settimane.

Atalanta, contro la Fiorentina due difensori potrebbero tornare disponibili

Secondo quanto riportato dalla Rosea ci sono due difensori che, dopo esser stato costretti a saltare le ultime partite, sono molto vicini al rientro in campo e chissà se non possa coincidere con la ripresa del campionato. Stiamo parlando di Juan Cuadrado e Stefan Posch. Entrambi stanno recuperando dai rispettivi problemi e potrebbero tornare a disposizione per la sfida del Franchi, anche se il quotidiano sottolinea come entrambi i calciatori saranno gestiti con cautela, senza forzare eccessivamente le tempistiche del caso.

Cuadrado e Posch in via di recupero: i dettagli della loro condizioni

Dei due sono noti da tempo i relativi problemi: Cuadrado ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, mentre il classe ’97 ex Hoffenheim ha riscontrato della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Entrambi hanno avuto problemi nei giorni circostanti alla partita con la Juventus: Cuadrado durante la partita e Posch tre giorni prima del match poi vinto in quel dell’Allianz Stadium. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi aggiornamenti.