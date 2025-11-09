Rui Costa sempre di più alla guida del Benfica. Vittoria schiacciante per l'ex Fiorentina

Una vecchia stella della Fiorentina è appena stata rieletta a capo del suo club. Nelle elezioni per scegliere il nuovo presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ex Viola e Milan, fra le altre, ha battuto la concorrenza.

Una vittoria netta

L’ex trequartista, in carica dal 2021, è stato confermato come massima carica del club di Lisbona e ricoprirà tale posizione per i prossimi quattro anni. Nelle elezioni andate in scena ieri, il risultato è stato schiacciante: a lui sono andati due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9%. All’altro candidato João Noronha Lopes è andato solo il 34,11%.

“Ciò che ci unisce”

Il diretto interessato, però, non vuole accentrare l’attenzione su di sé e lo si capisce da una sua dichiarazione in vista di quanto accadrà nelle prossime ore: “Celebreremo ciò che ci unisce: il Benfica”, ha chiosato l'ex Fiorentina.