Anche dall'Arabia, il Pittore non si dimentica di Firenze. E spunta un suo commento sotto all'ultimo post della Fiorentina

Yacine Adli, pur se a Firenze per un solo anno, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la piazza viola facendosi sin da subito ben volere dai tifosi. Lui, che sembrava un perno del centrocampo di Palladino, non fu poi riscattato - così come Cataldi - e Pradè si è trovato a dover rifondare il centrocampo per l'ennesima volta, sinora con scarsi risultati.

Dall'Arabia con affetto

Torniamo ad Adli: la sua carriera prosegue nell'Al-Shabab, squadra saudita che lo ha acquistato dal Milan per 8 milioni di euro, ma Il Pittore non nasconde la sua simpatia per la Fiorentina. Tanto che, nell'ultimo post con le foto dell'allenamento odierno pubblicato dal club sui social, è spuntato anche un suo commento di incoraggiamento.

Il messaggio del Pittore

Breve, ma conciso: Adli incoraggia i suoi ex-compagni con una dimostrazione di affetto e sintomo di un legame che ancora non si è rotto. D'altronde, il suo mancato riscatto lasciò non pochi dubbi e oggi, a distanza di circa 5 mesi, una figura come la sua nel centrocampo della Fiorentina sembra mancare.